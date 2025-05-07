СМИ: Украина может нанести удар БПЛА по Москве во время парада Победы

Известный еженедельный журнал Германии «Der Spiegel» утверждает, что с начала конфликта Киев «модернизировал арсенал беспилотников» и может отправлять их вглубь России. Они также считают, что ВСУ могут попытаться нанести удар по Москве 9 мая, но для этого придется прибегнуть к «массовой атаке», чтобы сбить с толку системы ПВО.

В то же время Der Spiegel пишет, что «пока неясно, будет ли Украина на самом деле атаковать военный парад или прилегающие районы».

Ранее Зеленский намекал о планах ударить по параду Победы и заявлял, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на 9 Мая.

Сейчас же жители Москвы и Подмосковья жалуются на отсутствие интернета практически во всех районах города. Не работают приложения банков, сложности в оплате терминала в кафе и магазинах.

На видео генеральная репетиция пролёта «Русских витязей» в небе над Москвой.

Напомним, в Севастополе в этом году отменен парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

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Ольга Сурикова

Фото: иллюстративное