Продолжается регистрация на бесплатный «Зелёный Марафон» в Ялте

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться на забег можно до 26 мая

31 мая в 60 городах России пройдет «Зелёный Марафон» – большой семейный и спортивный праздник, где помимо забегов каждый может стать участником спортивно-развлекательных активностей, социальных, экологических и благотворительных акций. Это уже 12-й «Зеленый марафон» Сбера, а в Крыму мероприятие состоится в третий раз. По сложившейся традиции, праздник спорта пройдет недалеко от Ялты в селе Оползневое, на территории курорта «Мрия».

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Уже третий год подряд Крым становится частью «Зеленого Марафона». И с каждым годом всё больше спортсменов бегут вместе с нами. В 2024 году в забегах приняли участие более 1 тысячи спортсменов. В этот раз мы также ожидаем высокую активность: и среди взрослых спортсменов, и среди подрастающего поколения. Это мероприятие — не просто личные и командные соревнования, а отличная возможность полезно и ярко провести субботний день в кругу друзей и семьи, при этом сделав одно общее доброе дело».

В 2025 году для взрослых участников доступны дистанции 4.2, 10, 21.1 км, а также северная ходьба на 2,1 км. Подростки от 14 до 17 лет могут пробежать дистанцию 4,2 км, а детям от 4 до 13 лет будет предложено посоревноваться в забегах на 500 м, разделенных на несколько возрастных групп.

Во время регистрации, а также на самом «Зелёном Марафоне» любой желающий может сделать добровольные пожертвования на благотворительной платформе «СберВместе». Эти средства поступят в фонд «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму. В прошлом году на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства собрано 27 млн рублей. С их помощью ребят готовят к школе, помогают в учёбе и общении со сверстниками.

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма и будет называться «СберПрайм Зелёный Марафон». С подпиской СберПрайм пользователи могут получать выгоду каждый месяц до 10 тысяч бонусов Спасибо, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др. Кроме того, все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

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