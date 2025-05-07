ПСБ приглашает севастопольцев увидеть послевоенный и современный город в одном кадре

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков ПСБ представил жителям и гостям города фотопроект «Великой памяти нервущаяся нить». В работах фотографа Анны Садовниковой объединены виды военного и современного Севастополя, снятые в одном ракурсе. Основой для композиций послужили документальные снимки 40-х годов прошлого века, хранящиеся в городском архиве. Фотокартины экспонируются в офисе ПСБ на проспекте Нахимова,1. Выставка организована при поддержке Правительства Севастополя.

«Сведение изображений разных эпох – военной и мирной в единый образ позволяет зрителю глубоко прочувствовать, с одной стороны, масштаб трагедии, которую пережил наш город, но с другой – невероятную гордость за страну, восстановившую из руин Севастополь. Организуя выставку, мы хотели в очередной раз напомнить жителям и гостям города-героя, какая цена заплачена за Победу, и как важно передавать память о ней новым поколениям севастопольцев», – рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

После войны Севастополь был разрушен на 90%. В историческом центре уцелело только три дома, в городе сохранились три школы и четыре детских сада. Восстановление Севастополя стало настоящим трудовым подвигом. Золотые руки талантливых архитекторов и трудолюбие строителей возродили легендарный город. Каждая фоторабота сопровождена текстовой информацией, рассказывающей о восстановлении знаменитых памятников архитектуры.

Фото: Анна Садовникова

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