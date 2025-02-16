Следственный комитет России заинтересовался вопросом отсутствия тепла у жителей Балаклавы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям жителей Балаклавского района г. Севастополя о нарушении их прав.

Жители жалуются, что с начала января текущего года в Балаклавском районе из-за износа электросетевого оборудования происходят регулярные аварии и тепла нет долгое время. Балаклавцы замерзают и вынуждены постоянно находиться дома в верхней одежде.

Многочисленные обращения в ресурсоснабжающую организацию, коммунальные и аварийные службы, администрацию, а также проведение локальных ремонтных работ результатов не принесли. Мер к модернизации оборудования не принято.