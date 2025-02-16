С 15 мая вступят новые правила перевозки животных в поездах

Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске, не более одного крупного животного.

Например, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку (или даже двух). А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе.

Мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 см.