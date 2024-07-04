Глава Следкома ждет доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка подростком на электросамокате в Симферополе

В центральный аппарат Следкома будет доложено о ходе проверки по факту травмирования ребенка подростком на электросамокате в Симферополе.

Напомним, в Гагаринском парке девочка-подросток электросамокатом травмировала маленького ребенка.

Следственными органами регионального ГСУ СК России по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой, в том числе, будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией.

Председателем СК России ждет доклад об обстоятельствах произошедшего от руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьеву.

Ольга Сурикова

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