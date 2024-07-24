В Севастополе День рождения закончился поножовщиной

Полиция задержала местного жителя, пырнувшего ножом своего приятеля на праздничном застолье.

Установлено, что 57-летний севастополец решил отметить свой день рождения и пригласил в гости 43-летнего приятеля, с которым они начали употреблять спиртные напитки.

В ходе распития алкоголя между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Когда у именинника закончились словесные аргументы, он нанес собутыльнику удар кухонным ножом в спину. Друг в испуге убежал и вызвал полицию.

На именинника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Анна Левина