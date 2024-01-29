Следком возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на школьника в Симеизе 

В СМИ и социальных медиа сообщается, что в поселке Симеизе Республики Крым на территории школы собака напала на 14-летнего мальчика, причинив рану живота. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информационный центр СК России

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Ольга Сурикова