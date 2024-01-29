Аксенов назвал, когда уйдет со своего поста

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не держится за свою должность, которую он занимает уже практически 10 лет.
«Только ваши добрые слова, только эта поддержка, которую вы оказываете президенту, ребятам на СВО и мне персонально – только это дает мне силы и желание что-то делать дальше. Меня ничего, кроме этого, вперед не двигает», – подчеркнул глава Крыма.
По словам Аксенова, в тот момент, когда он поймет, что его работа людям не нужна, будет написано заявление об увольнении.
«Я не из тех должностных лиц, кто держится за кресло», – сказал он в интервью «Вести.Крым».
Ольга Сурикова