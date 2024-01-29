Аксенов назвал, когда уйдет со своего поста

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не держится за свою должность, которую он занимает уже практически 10 лет.

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«Только ваши добрые слова, только эта поддержка, которую вы оказываете президенту, ребятам на СВО и мне персонально – только это дает мне силы и желание что-то делать дальше. Меня ничего, кроме этого, вперед не двигает», – подчеркнул глава Крыма.

По словам Аксенова, в тот момент, когда он поймет, что его работа людям не нужна, будет написано заявление об увольнении.

«Я не из тех должностных лиц, кто держится за кресло», – сказал он в интервью «Вести.Крым».

Ольга Сурикова