Туроператоров обяжут вернуть «ковидные» долги россиянам

В России отказались от планов продления на текущий год отсрочки для туроператоров по возврату средств клиентам за не состоявшиеся туры из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

«Постановление правительства № 1073 (которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры), действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет», — рассказали в Минэкономразвития «Известиям».

Поясняется, что на туристах данные меры скажутся двояко: некоторые компании могут обанкротиться из-за груза обязательств, а туристы не получат компенсаций, однако теперь многие недобросовестные туроператоры не смогут далее злоупотреблять отсрочками по выплатам.

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, назвала общий долг туроператоров перед клиентами. Он составил 27 миллиардов рублей.

Ольга Сурикова