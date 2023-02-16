В Севастополе при замене кровли обрушился потолок в квартире

В Севастополе во время замены кровли в одном из многоквартирных домов на жильцов обрушился потолок. Сильно пострадала квартира на верхнем этаже, где в это время находился еще и годовалый ребенок, говорится в сюжете телеканала «Легендарный».

При этом часть потолка упала на детскую кровать, по счастливой случайности, травм удалось избежать.

Инцидент произошел утром в субботу 11 февраля во время работ по замене кровли. Сотрудники подрядной организации повредили сеть теплоснабжения и одна из труб лопнула. Из-за намокания часть потолка в квартире провисла, а потом рухнула.

Сейчас подрядчик заключил соглашение с собственником квартиры, строители должны выполнить ремонт помещения и восстановить потолок. Также замена кровли продолжается.

Ольга Сурикова