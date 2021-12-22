В регионах России начали отказываться от предъявления QR-кодов в общественных местах

Пока четыре региона

В некоторых регионах России накануне новогодних праздников начали смягчать антиковидные меры. Уже в четырех субъектах официально отменено обязательное предъявление QR-кодов для посещения торговых центров.

Такими регионами стали Свердловская, Белгородская области, Ставропольский край и Камчатский.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram рассказал, что ежедневные сводки свидетельствуют о значительном снижении заболеваемости коронавирусом, что позволяет отменять ограничения.

«Взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код», – подчеркнул Куйвашев.

В этих областях сохранили только масочный режим в торговых центрах.

Отметим, в Севастополе пока действует обязательное требование наличия QR-кодов при посещении общепита и развлекательных заведений.

Ольга Сурикова