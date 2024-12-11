В Севастополе полицейский заплатит за штраф за усмирение дебошира ножом

Громкая история о полицейском, который в выходной день вынужден был усмирять пьяного дебошира, вплоть до применения ножа, закончилась вынесением штрафа, пишет ForPost.

Инцидент произошел в августе в сквере 60-летия СССР. Тогда пьяный гость Севастополя спровоцировал конфликт в том числе и с полицейским. Он стал использовать камни и все что подворачивалось под руку. В сети появилось и видео, на котором его подруга жаловалась на избиения и издевательства.

Сотрудник полиции был вынужден достать нож, предупредив буйного мужчина, что намерен его пустить в ход, однако предупреждение не подействовало. Конфликт закончился «непроникающим колото-резаным ранением передней поверхности грудной клетки» и «легким вредом здоровью».

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавший уже имел приводы в полицию за хранение наркотиков и грабеж.

После того, как подробности истории попали в интернет, делом заинтересовался Следком, на правоохранителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Судом в качестве меры пресечения ему был выбран домашний арест.

После вмешательства председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обвинение было переквалифицировано: покушение на убийство сменилось на причинении легких телесных повреждений. Обвиняемому назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова