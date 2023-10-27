Следком проводит проверку инцидента с недопуском парня с ДЦП в спортзал

Следком Севастополя организовал проверку сведений из соцсетей об ограничении допуска юноши с ДЦП в спортзал.

Парень рассказал на своей странице ВКонтакте, что он имеет врожденный диагноз ДЦП и при попытке посетить спортивный зал сотрудник спортзала попросил покинуть помещение, объяснив это тем, что особенный молодой человек будет мешать другим.

«А, что если человек медленно двигается,медленно ест,медленно говорит,или вообще сам не двигается,сам не ест,сам не говорит он,что не люди?ДА да,сегодня решил пойти в спорт зал,а мне и говорят,что я буду мешать ЛЮДЯМ заниматься,и попросили покинуть зал.И это был взрослый не знаю человек ли?» — написал Михаил Непип.

Глава СК Владимир Терентьев поручил «тщательным образом изучить изложенные сведения, установив все обстоятельства, дать полную оценку действиям сотрудника спортзала, а также в целом проверить деятельность заведения на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Напомним, Роспотребнадзор до этого оштрафовал хозяина аттракционов в ТЦ «Муссон» за недопуск ребенка-инвалида на аттракцион.

Ольга Сурикова