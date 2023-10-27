В Олега Царева стреляли

«По ситуации с Олегом Царевым… В него стреляли»

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подтвердил, что на бывшего нардепа Украины Олега Царева совершено покушение, неизвестные напали на него у санатория имени Кирова в Ялте.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — подчеркнул он.

Ранее появились видео якобы вечерних съемок у дома экс-депутата Украины, там видели несколько автомобилей скорой помощи.

Официальной информации пока нет о случившемся.