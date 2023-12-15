Следком проверит незаконную стройку в Севастополе в охранной зоне на ул. Макарова

Следователи Севастополя проводят проверку из СМИ о незаконном строительстве в охранной зоне объектов культурного наследия.

Так, жители улицы Адмирала Макарова сообщили об опасном оползневом склоне: из-за незаконного строительства в охранной зоне объектов культурного наследия (ансамбля жилых домов и Первого бастиона) грунт рискует в любой момент сползти на расположенную ниже железную дорогу вместе с историческими памятниками и новой детской площадкой, а недавний ураган и затяжные дожди только усугубили ситуацию. Жители подчеркнули, что все обращения в различные ведомства не принесли результатов.

Следователями в рамках проверки, которая организована на предмет статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), поручено проверить законность ведения строительства и установить круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности на указанной территории.

Видео: НТС

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