Рыжие волосы 9-классницы обернулись штрафом для директора школы в Севастополе

В Севастополе оштрафована директор школы за отстранение от уроков девочки из-за крашенных волос. Суд усмотрел в этом нарушение права ученицы на образование.

Прокуратура провела проверку по сведениям, опубликованным в соцсетях и обращению местного жителя по факту отказа школьнице в допуске на занятия из-за прически.

Установлено, что 4 сентября 2023 года директор одной из школ Гагаринского района не допустила к учебному процессу 15-летнюю ученицу 9 класса с окрашенными в рыжий цвет волосами. В школе при этом действовало утвержденное приказом директора Положение о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, которое устанавливало для школьников не предусмотренные законодательством об образовании ограничения, в частности, касающиеся причесок.

Прокуратура района внесла протест на Положение. После вмешательства надзорного ведомства из него исключены требования, нарушающие права детей в сфере образования.

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении директора школы дело об административном правонарушении. Мировой судья Гагаринского судебного района привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ольга Сурикова