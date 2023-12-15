Украина распространяет фейки в Севастополе о взорвавшемся подарке жены участника СВО

Telegram-канал «Война с фейками» опроверг распространяемую проукраинскими соцсетями информацию о том, что жене участника СВО в Севастополе неизвестные вручили новогодний подарок, который взорвался дома у женщины.

Правда: «Фейк, который пытаются тиражировать в социальных сетях, уже опровергли в силовых ведомствах региона. Там заявили, что информации о подобных инцидентах не поступало. Кроме того, в постах нет никакой конкретики от очевидцев: отсутствуют свидетели, имена и место, где якобы произошел взрыв.

Добавим, что все фейковые сообщения написаны по одинаковому шаблону. То есть авторы вбросов явно действуют по одной методичке».

Подчеркивается, что это и подобные вбросы о заминированных паспортах и игрушках направлены на то, чтобы посеять панику среди рядовых жителей.