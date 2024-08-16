В связи с корректировкой расписания в октябре и ноябре отменены единичные рейсы поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс». Корректировка нужна для проведения ремонта на железной дороге.

Отменены поезда на отдельные даты:

• № 184 Севастополь – Мурманск отправлением 14 октября из Севастополя;

• № 183 Мурманск – Севастополь отправлением 17 октября из Мурманска;

• № 316 Симферополь – Адлер отправлением 5 ноября из Симферополя;

• № 316 Адлер – Симферополь отправлением 6 ноября из Адлера;

• № 652 Обозерская – Архангельск отправлением 16 октября из Обозерской;

• № 651 Архангельск – Обозерская отправлением 18 октября из Архангельска.

В связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа на поезд № 28/27 Симферополь – Москва, отправлением 23 октября из Симферополя на участке Грязи Воронежские – Рязань-2 (включительно), а также на поезд № 17/18 Москва — Симферополь, отправлением из Москвы 15, 16, 17, 18 октября и отправлением из Симферополя 16 октября.

Вместо поезда № 18/17 Москва Казанская – Симферополь в определенные даты будут курсировать два поезда:

• № 158/157 Симферополь – Москва Павелецкая отправлением из Симферополя с 17 октября по 7 декабря, а также из Москвы с 19 октября по 9 декабря;

• № 172/171 Симферополь – Москва Казанская отправлением из Симферополя 8, 9, 10, 11 декабря.

Номер поезда 28/27 отправлением из Москвы 6 ноября, а из Симферополя 07 ноября будет изменен на №168/167. В эти даты он будет следовать укороченным маршрутом до и от станции Керчь-Южная Новый Парк.

С учетом глубины 90 суток открывается продажа на поезда, которая ранее была закрыта в связи с корректировкой расписания:

• № 8/7 Севастополь – Санкт-Петербург по станции Тимашевская отправлением из Севастополя с 13 по 23 октября;

• №76 Симферополь – Тюмень отправлением из Симферополя 10, 24, 27, 31 октября, 5 декабря;

• №181 Пермь – Симферополь отправлением из Перми 15, 19, 22, 26, 29 октября, 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 03, 07, 10 декабря;

• №185/186 Тюмень – Симферополь отправлением из Тюмени 13, 27, 30 октября, 3 ноября, 08 декабря;

• №316 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 16 октября по 13 декабря (кроме 05 ноября);

• №316 Адлер – Симферополь отправлением из Адлера с 17 октября по 14 декабря (кроме 06 ноября).

Источник: Гранд Сервис Экспресс

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Анна Левина