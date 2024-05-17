К 20.00 электроснабжения Севастополя будет восстановлено в полном объеме

Также к 18.00 будет полностью восстановлен напор воды в жилом фонде города, об этом сообщили в правительстве города.

В настоящее время запущены все резервы, связанные с мощными генераторами компании МГТС. Это позволило практически сразу же ликвидировать дефицит первоочередной мощности, обеспечивая электроэнергией всю критическую инфраструктуру, в том числе насосов, которые обеспечивают движение воды по магистральным сетям водоснабжения.

Сейчас все они работают, давление практически везде восстановлено, кроме части улиц, тупиковых или тех, которые находятся на возвышенностях.

Что касается наших водозаборов, то они не отключались ни на минуту, то есть поставка воды в город не прекращалась.

Ориентировочно к 6 утра закончатся все ремонтные работы на подстанции Севастополь.

На сегодняшний вечер ограничения будут связаны только с тем, что временно остановится движение электротранспорта в городе, на маршруты троллейбусов выйдут автобусы.

Кроме того, сегодня вечером не будет работать городское освещение, чтобы сэкономить часть мощностей, в том числе не будет работать и подсветка торговых центров и подобных объектов.

Завтра город получит всю необходимую мощность, энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Поэтому те школьники, которые учатся в субботу, спокойно продолжат обучение.

Те повреждения, которые получила энергетическая инфраструктура города, а это прежде всего подстанция «Севастополь», возникли в результате падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.

Тем не менее, критического поражения инфраструктуры не состоялось.

Напомним, после ночной атаки беспилотников в Севастополе начались веерные отключения света. Из-за чего пришлось отменить занятия в садах и школах города.

По информации минобороны, ночью над Крымом был сбит 51 беспилотник.

Дарья Тимофеева