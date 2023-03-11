Сколько в Севастополе участников СВО желают получить землю

В Севастополе уже более трех тысяч участников СВО и членов их семей подали заявления на очередь на получение земельного участка. В общей очереди с ними также будут стоять многодетные семьи, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).

«На 10 марта зарегистрировано 3 243 заявления», – сообщили в пресс-службе департамента.