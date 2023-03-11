Сколько в Севастополе участников СВО желают получить землю

В Севастополе уже более трех тысяч участников СВО и членов их семей подали заявления на очередь на получение земельного участка. В общей очереди с ними также будут стоять многодетные семьи, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).
«На 10 марта зарегистрировано 3 243 заявления», – сообщили в пресс-службе департамента.
Из них в очередь на получение земли поставлены только 700 человек. 2 072 заявления еще в работе, а 171 заявитель по той или иной причине получил отказ (неправильно были оформлены документы, недоставало «каких-то доказательных справок» и т. д.).
Участников СВО и их родственников «поместили» в одну очередь с многодетными семьями, претендующими на бесплатную землю в городе.
«Граждане, отнесенные законом города Севастополя к участникам СВО, и граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, находятся в единой очереди», – уточнил глава департамента Александр Ксенофонтов.
Сейчас общее число заявителей в этой очереди достигает тысячи человек.
По словам Ксенофонтова, землю будут выдавать «в порядке очереди согласно Книге учета граждан». В ближайшее время всем, кто получил от департамента распоряжение о предоставлении участка (его получают те, кого включают в очередь по итогам рассмотрения заявлений – ред.), присвоят порядковые номера.
Участки будут включаться в единый перечень, и выдавать их будут только после того, как поставят на государственный кадастровый учет. Размеры каждого определят в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. Минимально возможная для ИЖС площадь – четыре сотки, добавили в департаменте.
Как уже сообщалось, в Севастополе планируется сформировать новый жилой микрорайон в районе села Осипенко, где и будут выдаваться участки.
Ольга Сурикова