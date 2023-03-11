Житель Севастополя тяжело избил своего друга

В Севастополе задержан мужчина за умышленное причинение вреда здоровью своему знакомому, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Вечером на улице между компанией выпивших мужчин возникла словесная перепалка, в ходе которой один из них, 24-летний местный житель, набросился на двоих других участников конфликта и избил их руками и ногами.

В результате инцидента один из пострадавших, 43-летний мужчина, получил травмы различной степени тяжести.

На задержанного заведено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова