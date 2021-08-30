В Севастополе за один день случилось четыре крупных ландшафтных пожара

Трава вспыхивает мгновенно

В Севастополе за выходные произошло около десятка пожаров на открытой местности, четыре из них — крупные, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Вечером в воскресенье, 29 августа, загорелась трава по улице Сапунгорская. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В этот же день вечером случилось подобное происшествие по улице Ревякина. Выгорело также 500 кв. м травы.

Более серьезное ЧП произошло в СНТ «Родник». Здесь площадь пожара составила 1000 квадратных метров, горела трава.

И днем очевидцы сообщили, что в районе Святославского проезда горит лес. По прибытии спасателями обнаружено, что горит хвойная подстилка. Площадь составила 400 квадратных метров.

Напомним, на прошлых выходных случился крупный ландшафтный пожар в районе Максимовой дачи, его площадь составила 3000 квадратных метров.

Ольга Сурикова