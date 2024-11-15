Сколько стоит говядина в Севастополе?

В Севастополе осенью подорожали многие продукты питания, в том числе и мясо. С начала октября говядина подорожала почти на 14% и к концу года обещают ее подорожание вплоть до тысячи рублей.

«Севкор» прошелся по рынкам и магазинам Севастополя и узнал цены на разные виды мяса и в каком районе можно купить дешевле.

И так, на Центральном рынке цена говядины стартует от 850 рублей, Тушка курицы от 450 рублей, перепелки 800 рублей за кг, утка 600 рублей за кг. Можно найти и телятину — стоимость варьируется от 1500 до 2500 рублей за кг. Что интересно, ценников на мясо на Центральном рынке нет. Видно продавцы озвучивают цены с учетом внешнего вида покупателя.

В сети мясных магазинов в Гагаринском районе цены несколько дешевле, но, правда, и телятины на прилавках не встретить. Возможно, только под заказ.

Итак, говядина здесь 779 рублей за кг, шею говяжью можно купить и за 625 рублей, рябчик 555 рублей за кг.

Кура фермерская — 219 рублей за кг, кура домашняя — 275 рублей за кг и фермерская — 289 рублей за кг. Утка —335 рублей за кг, перепелка — 765 рублей за кг, кролик —525 рублей за кг.

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Ольга Сурикова