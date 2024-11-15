«Искусство оформления ногтей: от базовых техник до авторского стиля»

Город
15-11-2024

Тренинг для самозанятых, зарегистрированных в городе Севастополе.

В программе:
1. Разбор видов маникюра и покрытий.
2. Знакомство с техникой пилочного маникюра.
3. Ограничения и особенности в использовании техники пилочного маникюра и плёнок.
4. Рекомендации по оформления ногтей

Спикер: Алина Дзюба:
— сертифицированный тренер по базовым и продвинутым знаниям в сфере маникюра и педикюра;
— владелица и основательница «Ногтевая студия Алины Дзюбы» в Севастополе;
— мастер наращивания ногтей со стажем более 14 лет.

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой бизнес».
Дата и время: 25 ноября, 11:00 — 15:30.

Регистрация по ссылке

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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