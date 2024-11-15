«Искусство оформления ногтей: от базовых техник до авторского стиля»

Тренинг для самозанятых, зарегистрированных в городе Севастополе.

В программе:

1. Разбор видов маникюра и покрытий.

2. Знакомство с техникой пилочного маникюра.

3. Ограничения и особенности в использовании техники пилочного маникюра и плёнок.

4. Рекомендации по оформления ногтей

Спикер: Алина Дзюба:

— сертифицированный тренер по базовым и продвинутым знаниям в сфере маникюра и педикюра;

— владелица и основательница «Ногтевая студия Алины Дзюбы» в Севастополе;

— мастер наращивания ногтей со стажем более 14 лет.

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой бизнес».

Дата и время: 25 ноября, 11:00 — 15:30.

Регистрация по ссылке:

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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