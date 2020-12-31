Развожаев поручил проверить в новогоднюю ночь заведения, которые рекламировали банкеты

Более 20 заведений рекламировали новогодние корпоративы

Сотрудники департамента общественной безопасности правительства Севастополя проводят проверку соблюдения антиковидных требований и выявляют нарушения. Также департамент следил за рекламой новогодних банкетов в заведении общепита, которые, как известно, запрещены в этом году указом губернатора.

«Выявлено более 20 таких заведений, с руководителями которых проведены соответствующие профилактические беседы, в том числе под роспись вручены официальные уведомления о правовом информировании. Соответствующая информация об установленных потенциальных нарушителях направлена в адрес УМВД по Севастополю для реагирования в рамках их полномочий», – заявил директор департамента Михаил Савчин, передает «Новый Севастополь».

При этом губернатор Михаил Развожаев дал поручение своим подчиненным проверить, будут ли эти заведения работать в новогоднюю ночь.

В течение декабря было проверено более 100 объектов общественного питания на предмет соблюдения ими запрета работы в ночное время – с 22.00 до 7.00. В суд для привлечения к ответственности направлено шесть протоколов.

Напомним, режим повышенной готовности и антиковидные меры введены в Севастополе до 15 января.