Сколько ещё человек заболели коронавирусом в Севастополеоле

И сколько умерло за сутки

В Севастополе по состоянию на 26 августа зарегистрированы 205 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города

310 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 65 до 90 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 299 человек.

В настоящий момент выздоровели 22 901 человек, 992 умерли.

Под наблюдением находится 681 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 26 августа сделали прививку от коронавируса 129 295 человек. Второй этап вакцинации прошли 117 606 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 26 августа поступило более 160 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.