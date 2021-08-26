В Севастополе выявили 75 правонарушений в сфере миграции

Наложено штрафов на 112 тысяч рублей
В Севастополе сотрудники полиции во время оперативно-профилактических рейдов «Патент», которые проходили с 16 по 20 августа раскрыли три преступления и пресекли 75 правонарушений в сфере миграции.
Данные мероприятия направлены на стабилизацию миграционной обстановки, профилактики преступлений и выявления административных правонарушений, связанных с незаконной миграцией.
За время рейдов проверено более 100 объектов строительства, торговли и мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан.
Так, в двух случаях местные жительницы осуществили фиктивную постановку на миграционный учёт двоих иностранцев без фактического предоставления места жительства, а в третьем случае женщина подала заявление о регистрации по месту жительства и при проверке документов оказалось, что они поддельные.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Кроме того, выявлено 75 административных правонарушений в сфере миграции, из них: нарушений режима пребывания иностранных граждан на территории России – 48; нарушений правил привлечения и использования иностранной рабочей силы – 25; иных нарушений – 2.
Стоит отметить, что в отношении россиян, незаконно привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан, составлены административные материалы. Им грозит штраф.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на сумму 112 тысяч рублей.
Ольга Сурикова