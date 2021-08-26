В Севастополе выявили 75 правонарушений в сфере миграции

Наложено штрафов на 112 тысяч рублей

В Севастополе сотрудники полиции во время оперативно-профилактических рейдов «Патент», которые проходили с 16 по 20 августа раскрыли три преступления и пресекли 75 правонарушений в сфере миграции.

Данные мероприятия направлены на стабилизацию миграционной обстановки, профилактики преступлений и выявления административных правонарушений, связанных с незаконной миграцией.

За время рейдов проверено более 100 объектов строительства, торговли и мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан.