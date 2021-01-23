Сколько будут получать севастопольские семьи с детьми от 3 до 7 лет

Выплату обещают увеличить

В России с этого года планируется увеличить ежемесячную выплату для семей с детьми от трех до семи лет включительно. Об этих планах рассказала заместитель начальника управления социального обеспечения департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Евгения Пытько.

Данная мера социальной поддержки семей была введена в 2020 году и составляла 50% от прожиточного минимума.

«Размер пособия планируется увеличить до 75% прожиточного минимума — 9 207 рублей, если среднедушевой доход семьи с учетом ранее назначенной ежемесячной выплаты в размере 50%, не превысит величину прожиточного минимума на душу населения. Выплата может быть увеличена до 100% прожиточного минимума — 12 276 рублей для тех, чей доход с учетом ежемесячной выплаты уже в размере 75% не превысит установленный размер прожиточного минимума», — сообщила Евгения Пытько, передает пресс-служба правительства города.

То есть, по ее словам, семьи будут получат выплату в зависимости от доходов: 50, 75 и 100% прожиточного минимума

Она пояснила, что за назначением ежемесячной выплаты в новом размере необходимо обращаться с 1 апреля 2021 года. При этом пособие будет предоставляться за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее чем с 1 января 2021 года.

Согласно информации управления, на сегодня выплату получают 6069 семей.

«Из них чуть более 5000, получая пособие, не перешагнули критерий нуждаемости, и среднедушевой доход остался ниже величины прожиточного минимума. При условии прохождения по другим критериям, которые будут введены, эти семьи смогут претендовать на повышение пособия. Всем остальным получателям выплата будет предоставляться в прежнем размере — 50% от величины прожиточного минимума», — рассказала чиновник.

Изменения в действующем законодательстве коснутся также учета состава и доходов семьи, а также установления дополнительных критериев нуждаемости.

«Важным изменением является установление дополнительных имущественных критериев нуждаемости. Так, при определении права на выплату будет учитываться наличие во владении семьи жилых помещений, садового дома, земельного участка, транспорта, в том числе автомобилей, мотоциклов, водного транспорта и др. Для многодетных семей введено исключение в части владения автомобилями. Многодетная семья, владея двумя транспортными средствами, не потеряет право на выплату», — пояснила Евгения Пытько.

Подать заявление на новый размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будет возможно с 1 апреля через районные учреждения органов соцзащиты, отделения МФЦ, либо на портале Госуслуг.