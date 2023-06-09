В преддверии Дня города первоклассники исполнили «Легендарный Севастополь»

Идею первоклашек из 1-Г класса школы «Экотех+» исполнить гимн города поддержал ансамбль Черноморского флота и дал возможность детям петь под оркестровое сопровождение.

Репетиции начались за две недели до звукозаписи. Это первый опыт ребят работы в профессиональной студии. Затем сведение, аранжировка, и сами съемки. В них принял участие весь класс. Несмотря на жаркие дни дети стойко выстояли все 10 дублей на трех разных локациях.

Замысел проекта — связать прошлое с будущим через детские голоса. Именно новому поколению предстоит создавать будущее Севастополя. Поэтому слоганом стали слова «Растем с тобой».

А вот вопрос, исполнять ли именно гимн города, вызвал серьезную дискуссию среди родителей и педагогов, ведь ответственность большая. С другой стороны, только «Легендарный Севастополь», слова Петра Градова и музыка Вано Мурадели, способны пробудить те самые патриотические нотки души у детей и взрослых.

Как подчеркивают родители школьников, от проекта точно есть польза, ведь дети выучили и блестяще исполняют все три куплета и припев гимна города.

«Кому исполнять «Легендарный Севастополь» на линейках школы «Экотех+» вопрос решённый – хор сведен», — шутят родители.

Проект «Растем с тобой» объединил несколько площадок. Накануне премьеры клипа на всех экранах города – автозаправочных комплексах, торговых центрах, супермаркетах и LED экранах появились поздравительные ролики с участием тех же детей. «Растём с тобой» слова, которые максимально органично отражают и динамику развития нового поколения, и темпы роста современного Севастополя. Проект подготовлен вместе с компанией «Городские инновации».

Ранее ученики 1-Г класса школы «Экотех+» уже сняли поздравительный ролик к 9 мая. Тогда дети прочитали стих «Имя» Сергея Погореловского. В трехминутной работе ребятам удалось передать настроение и того времени и, главное, сделать ролик жизнеутверждающим.

Родственники автора, которые сейчас проживают в Санкт-Петербурге, увидели ролик в социальных сетях. Под впечатлением связались с классом и школой и в благодарность передали ребятам книги своего отца. В канун дня рождения Севастополя книги доставлены школьникам по почте.

Дарья Тимофеева