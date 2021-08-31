Скандал паралимпиады: украинский спортсмен отказался фотографироваться на пьедестале с россиянами

Он завоевал серебряную медаль

На паралимпиаде в Токио неожиданно вспыхнул политический скандал: украинский спортсмен Игорь Цветов отказался фотографироваться на пьедестале с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, демонстративно встав в стороне от соперников.

Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третье место занял еще один представитель России Артем Калашян.

Прослушав российский гимн, российские паралимпийцы по традиции обнялись для совместного фото, украинец же остался наблюдать со стороны.

Его поступок сразу же вызвал волну обсуждений. В российском спортивном и политическом сообществе предположили, что украинский паралимпиец побоялся травли на родине за такое фото. СМИ отмечают, что украинские болельщики поддержали атлета.

Ранее, на Олимпиаде-2020 украинка Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль, а россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой турнира. После объявления результатов Могучих и Ласицкене сделали совместные снимки с флагами Украины и ОКР. После чего на Могучих обрушилась критика со стороны общественности и некоторых украинских СМИ. Ей устроили травлю в социальных сетях и даже вызвали на беседу в Министерство обороны, где она числится военнослужащим. После этого Ярослава извинилась за фото перед соотечественниками и пообещала, что впредь подобного не повторится.

Напомним, севастополец Андрей Граничка завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд.

Ольга Сурикова