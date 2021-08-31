Михаил Развожаев поздравил ветеринаров с Днём ветеринарного работника России

Уважаемые врачи-ветеринары и сотрудники ветеринарной службы города Севастополя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Специалисты ветеринарной службы, прекрасно владеющие своим делом, ответственные и преданные ветеринарии – настоящая сила. Именно от вас зависит здоровье домашних питомцев, сельскохозяйственных и промысловых животных, качество и безопасность продукции животного происхождения, правила её переработки и хранения.

Ваш талант, накопленный опыт, преданность выбранной профессии всегда будут залогом надежной защиты людей и животных.

Ветеринарная служба нашего города по праву считается одной из старейших в России, отмечая в этом году 140-летний юбилей. Хотя севастопольские врачи и фельдшеры начали борьбу с повальными болезнями животных еще в 1870-м, только в 1881 году этим занялись узкие специалисты.

Сегодня ветеринарная служба Севастополя получает со стороны Правительства Севастополя всю необходимую поддержку. Когда-то в Севастополе не было даже профессии ветеринара, осмотр животных входил в обязанности городского врача, а сейчас мы строим новые ветеринарные объекты, с каждым годом повышая эффективность работы.

Дорогие сотрудники ветеринарной службы, невозможно переоценить ваш вклад в сохранение здоровья животных и поддержание стабильной ситуации в городе. Благодарю вас за профессионализм, самоотверженный труд и любовь к делу!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Севастополя и его жителей!

Губернатор города Севастополя Михаил Владимирович Развожаев