Молодой водитель перевернул автомобиль на Фиолентовском шоссе

Машина получила повреждения

Сегодня, 31 августа, в Севастополе перевернулся автомобиль на Фиолентовском шоссе. Видео в соцсетях выложили очевидцы.

В пресс-службе городского УМВД нашему изданию сообщили, что ДТП произошло в 10:30 в районе дома № 15 по Фиолентовскому шоссе. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель, благодаря пристегнутому ремню безопасности, не пострадал.

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«24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» на правом закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения и при возникновении опасности не справился с управлением, приняв меры к экстренному торможению, что привело к опрокидыванию транспортного средства», — рассказала подробности происшествия руководитель пресс-службы регионального УМВД России Жанна Марголина.

Напомним, сегодня также сообщалось, что мужчина, перебегая пешеходный переход, попал под проезжающий автомобиль.

Ольга Сурикова