Правительство Севастополя постановило, что дети-сироты, участвующие в СВО, получат приоритетное право на получение сертификата на жилье. Об этом было сообщено в ходе заседания правительства города.

«Если молодой человек сирота и принял участие в СВО, то он имеет приоритетно право в получении выплаты», — рассказал губернатор Развожаев.

Городские власти таким образом утвердили ранее принятые решения на федеральном уровне. Также городская казна на эти цели получит софинансирование от федерального центра в пропорции 95 % из бюджета федерации и 5 % от севастопольского бюджета. Сертификат можно будет потратить в любом субъекте федерации, но по ценам на недвижимость в Севастополе.

Напомним, в феврале этого года в ходе сессии Законодательного собрания приняты поправки в закон Севастополя № 720-ЗС о социальной поддержке участников СВО. Теперь участники СВО, зарегистрированные в Севастополе, но заключившие контракты в других регионах страны, смогут получать льготы по месту жительства. Ранее они были лишены этой возможности.