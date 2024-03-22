ДнепроГЭС попала под обстрел

Российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины.

По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, «Искандеров», «Кинжалов», а также ракет X-101.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что сегодняшние удары по критической инфраструктуре стали самыми масштабными на энергетику Украины за последнее время.

Сильные повреждения получила Днепровская ГЭС. Также, по данным военкоров, были поражены Ладыженская ГРЭС в Винницкой области и Змиевская ГРЭС и ТЭЦ-3 в Харьковской области. Глава Харьковской областной администрации Синегубов заявил о повреждении критической инфраструктуры. По его словам, город практически полностью без света, насосные подстанции в Харькове обесточены.

Кроме того, сообщается и о попаданиях по аэродромам базирования ВСУ.