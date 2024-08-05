Губернатор распорядился разобраться с вопросом массового увольнения врачей из инфекционной больницы

Здоровье
05-08-2024
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Напомним, что 2 августа в социальных сетях появилось сообщение о потере 40% кадрового состава медучреждения. Причина увольнение по мнению анонимного пользователя — огромные долги больницы и желание нового главврача Анатолия Оленченко сэкономить на персонале.
Вице-губернатор Александр Кулагин доложил губернатору, что в связи с благополучной обстановкой и отсутствия ковида, сокращено отделение реанимации.

Губернатор предложил перераспределить реаниматологов по другим больницам или предложить им альтернативу.

По словам Анатолия Оленченко, который возглавил инфекционную больницу с июня 2024 года после увольнения предыдущего руководителя Инги Матяж, на сегодняшний день проблем с кадрами в больнице нет.

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Анна Левина

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