Сильный ливень залил Туапсе: в регионе введен режим «ЧС», есть пропавшие без вести

В Туапсинском районе из-за выпавших ливней в ряде сел и поселков произошли частичные подтопления. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и и Небугском поселениях принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация».

Вчера в 22 часа начался сильный дождь в селах Дефановке, Молдовановке, Горском, в хуторе Полковничьем, уровень воды в реках не поднимался. На место выдвинулся аэромобильный отряд.

За три часа выпало 144 миллиметра осадков. В поселке Джубге вода зашла на первый этаж больницы, подтоплены дома на улицах Приморской, Советской, Набережной в Джубге, на улице Краснодарской и в СНТ «Ручеек» в Горском, на Школьной и Комсомольской в Дефановке.







В Дефановке эвакуированы 40 туристов, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Сегодня в ноль часов до критических отметок поднялся уровень воды в реке Шапсухо в Тенгинском поселении, потоки вышли на участок федеральной трассы Джубга-Сочи.

В настоящее время автодорога от начала до конца села Лермонтово закрыта для автотранспорта. Ведется мониторинг ситуации.

Выше критической отметки минувшей ночью поднялся уровень реки Нечепсухо в поселке Новомихайловском.

На автодорогу А-147 в районе Новомихайловского перевала сошел оползень.

Два селя сошли на участке от села Небуга до Ольгинки. На автодороге работает уборочная спецтехника.

В Небуге основные потоки воды выходят на центральную улицу села и растекаются по прилегающим территориям со склонов гор. Подтоплены дома на улицах Газовиков, в переулках Фонтанном, Горном, в квартале Спортивном, а также ряд домов в поселках Сосновом и Тюменском.

Также появились сообщения, что четыре человека пропали без вести из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани. Дом, где находилось трое снесло потоком воды, еще один сидел в машине. Все они находились в поселке Тюменский.

Как стало известно, без вести пропали 19-летняя Ангелина Комбарова, 15-летний Александр Комбаров и 22-летняя Екатерина Перевязко. Вода попала в их дом в районе 6 часов утра. Они сразу начали звонить маме с вопросами, что делать, а через некоторое время вызвали спасателей, но уже через пару минут их дом смыло.

Ольга Сурикова