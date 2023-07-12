Холодные супы для лета

Летом хочется готовить легкие и освежающие блюда. Мы сделали для вас подборку популярных холодных супов, которые популярны в самых разных странах мира – возможно, какой-нибудь из них станет вашим спасением в жару и любимчиком на каждый день и в ближайший праздник.

Огуречный гаспачо

Ингридиенты:500 г огурцов, 150 г стеблей сельдерея, 2 г мяты, 1 ст.л. винного красного уксуса, 15 г шпината, 1 ст.л. сока лимона, 1 г перца чили, 15 г базилика, 50 г редиса, 10 г семян чиа, колотый лед.

Приготовление: Замочи семена чиа в воде, редис нарежь колечками, огурцы лучше очистить и натереть на терке. Взбей в блендере все составляющие, кроме редиса и чиа, вместе со льдом. Подавай суп, украсив редисом и семенами.

Окрошка на кефире

Ингредиенты: 20 г картофеля отварного очищенного, 1 яйцо, 20 г редиса, 20 г огурцов, 30 г докторской колбасы, 3 г зеленого лука, 280 мл кефира, 2 г розмарина, 2 г тимьяна, 2 г базилика, 10 г оливкового масла, 1 л. кефира 1%, 250 мл. воды газированной, 25 г горчицы зернистой, 25 г хрена, 5 г соли.

Приготовление: Нарежь все ингредиенты тонкой соломкой и выложи на тарелку. Соедини кефир, минералку, специи и залей овощи. Укрась зеленью и оливковым маслом.

Гаспачо с клубникой

Ингредиенты: 600 г свежей клубники, 300 г помидоров в собственном соку, 20 г сыра страчателла, 60 г пшеничного хлеба, 70 г сельдерея, 150 г огурцов, 100 г перца болгарского, половина лука красного, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. лимонного сока, соль, перец, красная паприка, зубчик чеснока, микрогрин.

Приготовление: Нарежь хлеб кубиками, чеснок и овощи. Смешай и оставь мариноваться на час. Сбей овощи в блендере до однородной массы. Подавай, украсив суп ломтиком сыра, дольками клубники и микрогрином.

Гаспачо с сыром страчателла

Ингредиенты: 200 г томатов, 30 г сельдерея, 40 г перца болгарского, 5 г кинзы, 5 г перца чили, 20 г оливкового масла, 80 г сыра страчателла, 3 г базилика, соль.

Приготовление: Обдай томаты кипятком, окуни в холодную воду и сними кожицу. Сбей все ингредиенты в блендере. Подавай блюдо, украсив долькой сыра и зеленью.

Холодный миндально-чесночный крем-суп

Ингредиенты: 100 г цельного миндаля, 100 г белого черствого хлеба, 2 зубчика чеснока, 100 мл. оливкового масла, 1 ст.л. винного белого уксуса, соль, 200 мл. ледяной воды, жменя зеленого винограда, пол огурца.

Приготовление: Брось миндаль на 2-3 минуты в кипящую воду. Отбрось на дуршлаг и сними шкурку. Замочи на 5 минут хлеб в воде. Постепенно взбивай в блендере орехи, хлеб, чеснок. Добавь масло, воду, специи. Поставь суп в холодильник и спустя пару часов подавай, украсив виноградом и огурцами.

Холодный томатный суп

Ингредиенты: 460 г томатов в собственном соку, лук репчатый, 2 шт. сельдерея черешкового, 2 ст.л. масла оливкового, пару капель соуса табаско, 100 г колотого льда, соль, перец.

Приготовление: Обжарь до готовности на сковороде измельченный лук и сельдерей. Выложи в блендер томаты, жареные овощи, лед, добавь масло и специи. Взбивай до однородной густой массы. Перед подачей охлади.

Холодный овощной суп с авокадо

Ингредиенты: 1 авокадо, 3 помидора, 2 огурца, 5 редисок, перец болгарский, лук-порей или зеленый лук, пучок зелени по вкусу, 300-400 мл. охлажденного бульона или минералки, пару капель табаско, 2 ст.д. оливкового масла, 2 ст.л. бальзамического уксуса, соль, перец.

Приготовление: Вымой все овощи, зелень и мелко нарежь. Переложи в супницу, добавь бульон или минералку. Добавь специи и оставь на пару часов в холоде. Подавай, украсив суп ломтиками авокадо и редиски.

Холодный суп из кефира с огурцами и зеленью

Ингредиенты: Кефир 0,5 л, чеснок 2 зубчика, лук зеленый 100 гр, зелень — укроп, петрушка, базилик, мята— по вкусу, соль, перец черный молотый. Расчет на 4 порции.

Приготовление: Подготовьте необходимые продукты. Все нарежьте, кефир хорошенько охладите в холодильнике и добавьте к измельченным огурцам и зелени, не забывайте за чеснок.

Ольга Сурикова

Фото: attuale.ru