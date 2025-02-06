В Севастополе предлагают реальные пути решения вопроса с бездомными животными

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам выделить землю для строительства приютов для животных. Это решение давно назревало, особенно после недавнего инцидента в Севастополе, когда на восьмилетнего мальчика напали бродячие собаки.
Вице-спикер Заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул, эта проблема затрагивает важные аспекты городской жизни. Контроль за численностью бродячих животных требует взвешенного подхода, чтобы не допустить страха у граждан, особенно у детей и пожилых людей, считает он.
«Важно отдавать себе отчет и понимать, что эмоции, связанные с домашними животными, требуют осознанного и ответственного подхода. Беря в дом питомца, человек несет за него ответственность. Государство уже сделало шаги к решению проблемы, анонсировав строительство питомников. Теперь необходимо решить, как будет финансироваться их содержание — через налоги на животных или за счет инвесторов», — отметил Журавлев.
По его мнению, введение налогов должно быть экономически обоснованным и поэтапным, чтобы предотвратить необдуманное приобретение домашних животных. Это также поможет тем животным, которые могут получить шанс на новый дом через приюты. Таким образом, говорится о создании безопасного города, где люди и дикие животные живут в разных местах.
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Ольга Сурикова