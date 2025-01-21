В Севастополе прошло обсуждение Генплана города

В Законодательном Собрании Севастополя прошло заседание, посвященное обсуждению законопроекта о Генеральном плане города. На встрече присутствовали депутаты, представители правительства и специалисты из Москвы, которые разработали проект.

Проект Генерального плана учитывает мнения горожан и включает множество предложений, полученных во время общественных обсуждений. Основная цель плана — связать существующую инфраструктуру города с его будущим развитием, учитывая демографические и экономические факторы.

Разработчики отметили, что планируется население города в 800 тысяч человек, и для этого будут созданы новые рабочие места и современные городские пространства. Также обсуждались вопросы улучшения транспортной инфраструктуры и создания зеленых зон.

Комитет рекомендовал вынести законопроект на пленарное заседание, где его рассмотрят в ближайшее время.