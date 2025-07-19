Севастопольцев ждут дождь и гроза

Погода
19-07-2025

В субботу, 19 июля, в Севастополе ожидается переменная облачность. По информации Гидрометцентра, ночью возможен кратковременный дождь с грозой, днём — без осадков.

Ветер ночью северный, днём — западный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +20…+22 градуса, днём потеплеет до +28…+30.

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