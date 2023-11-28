Шторм в Крыму оказался самым мощным за историю наблюдений

Похожая буря была в 1854 году, она уничтожила корабли европейской коалиции в Крымской войне. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он вспомнил о разрушительной буре в Балаклаве 14 ноября 1854 года, когда во время Крымской войны шторм нанес флотилии союзников (Англия, Франция, Турция и Сардиния) серьезный ущерб – у побережья потонули более 30 судов.

«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — заключил эксперт.

До этого советник главы полуострова Олег Крючков заявил, что подобного в Крыму никогда не происходило.

Напомним, в Севастополе на утро после урагана в ночь на 27 ноября была объявлена чрезвычайная ситуация регионального значения.

Ольга Сурикова