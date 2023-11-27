В Севастополе будет объявлена чрезвычайная ситуация регионального значения

В Севастополе подводят итоги и подсчитывают ущерб от урагана, который обрушился этой ночью на регион.

«Никаких серьезных последствий для критической инфраструктуры Севастополя после ночного урагана нет. Локальные ситуации с газо- и электроснабжением будут ликвидированы. Человеческих жертв не случилось. По подтоплению — локальные вещи, по Маяку ситуация не вчера возникла, все понимали, но здесь все отработали. С зонами затопления все отработали, все меры предприняты», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по окончанию аппаратного совещания.

При этом он подчеркнул, что городу нанесен значительный ущерб.

«Дал поручение готовить заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения. Создавать комиссию по возмещению ущерба», — сообщил глава города.

Если суммы превысят резервы горбюджета, будут направлены обращения в федеральный бюджет. Министер ЖКХ уже готов оказывать содействие, заключил Развожаев.

Напомним, 27 ноября в Севастополе и Крыму объявлено выходными днями.

Ольга Сурикова