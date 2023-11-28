Был ли шторм в 2023 году мощнее стихии в 2007 году?

В севастопольских соцсетях не утихают споры по поводу силы шторма, которые пронесся по полуострову в ночь на 27 ноября. Старожилы настаивают, что 11 ноября 2007 года все было серьезнее. Жители вспомнили, что ураган тогда разломал пополам танкер с мазутом Волгонефть-139 в Керченском проливе. Также затонуло судно «Вольногорск» с 2 тысячами тонн серы на борту и сухогруз «Нахичевань» с 4 тысячами тонн серы. На мысе Меганом в районе Судака выбросило на берег теплоход «Вера Волошина». В Севастополе в бухте Казачьей затонуло судно «Измаил».

Севастопольцы поделились фото последствий после шторма в ноябре 2007 года.