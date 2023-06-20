Шойгу: ВСУ хотят ударить по Крыму и другим регионам России ракетами HIMARS и Storm Shadow

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по Крыму и другим регионам России, комплексами HIMARS и крылатыми Storm Shadow. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, Сергей Шойгу наградил девушек-военнослужащих ЧФ, а также их командира, сбивших два надводных беспилотника у входа в Севастопольскую бухту.