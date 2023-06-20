В Севастополе незаконно уволенная учительница химии восстановилась на работу через суд

В Севастополе при участии прокуратуры через суд восстановлена на работе незаконно уволенная учитель химии.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, женщина, работавшая учителем химии в школе, уволена за прогул. «При этом в нарушение требований трудового законодательства ей не была предоставлена возможность дать письменное объяснение причин отсутствия на работе», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор, участвующий в деле, дал заключение, что учителя необходимо восстановить на работе и выплатить зарплату.

По решению суда женщина восстановлена в прежней должности. Кроме того, ей выплачен средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда на общую сумму 30 тыс. рублей.

Читайте также: В Севастополе незаконно уволенного сотрудника ГИБДД восстановили в должности

Ольга Сурикова