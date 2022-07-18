В мире

Шойгу приказам группировкам СВО поражать дальнобойное оружие Украины

18-07-2022
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Во врем инспекции группировки «Восток»
 
Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции группировки «Восток», которая участвует в специальной военной операции, поставил задачу уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.
 
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — заявили в ведомстве.
 
При этом отмечается, что командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника».
 
Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал приказ группировкам СВО активизироваться на Украине.
 
Ольга Сурикова

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