Шойгу приказам группировкам СВО поражать дальнобойное оружие Украины

Во врем инспекции группировки «Восток» Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции группировки «Восток», которая участвует в специальной военной операции, поставил задачу уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника».

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал приказ группировкам СВО активизироваться на Украине.

Ольга Сурикова