Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва Вооруженными силами Украины. Об этом заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает РИА Новости.

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск», — сообщила Губарева.

Она рассказала, что на данный момент повсеместно в городе идет усиление первых этажей зданий и организуются укрепления из мешков с песком для защиты и отбития атак в черте Херсона.

По словам Губаревой, снижение количества жителей в городе поможет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсантов или сторонников ВСУ.

Замглавы администрации считает, что вывоз граждан из Херсона «развяжет руки» ВС России.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — подчеркнула Губарева.

Напомним, Администрацию Херсонской области перевели на левый берег. Также за последнюю неделю на левый берег Днепра выехали с правого более 70 тысяч человек.

Ольга Сурикова