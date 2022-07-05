Шойгу: Поставляемое Западом Украине оружие попадает на черный рынок

В Сирию

Часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Об этом 5 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — поделился глава минобороны.

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.

Ольга Сурикова