В Севастополе водитель автобуса сбил женщину на переходе

Сегодня днем 29-летний водитель, управляя автобусом «КАВЗ», на улице Вакуленчука в районе дома № 13 сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в горбольницу. Признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении водителя автобуса составлен административный материал. Ему грозит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Ольга Сурикова